Почти 40 тонн заражённой молдавской вишни уничтожат в Псковской области

13:43, 30 июля 2025, ПАИ

39,7 тонны заражённой молдавской вишни уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Молдавии в Чехов (Московская область). На складе временного хранения в Псковской области специалисты Россельхознадзора при проверке вишни обнаружили признаки заражения продукции опасным карантинным объектом.

В лаборатории установили, что в косточковых плодах вишни есть возбудитель опасного карантинного заболевания – бурая монилиозная гниль.

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза ввоз продукции запретили. Ягоды уничтожат, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что бурая монилиозная гниль – опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространённое в европейских странах, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один поражённый плод может заразить все деревья в окрестных садах.