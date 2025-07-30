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Тренер великолукского велосипедиста Макарова заявил, что его подопечный думал о завершении карьеры

Тренер великолукского велогонщика, победителя чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха Ивана Макарова Александр Филиппов заявил, что его подопечный рассматривал возможность ухода из спорта в прошлом году. Об этом он сказал в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Александр Филиппов. Фото: Luki-News

Как отметил наставник, спортсмен сомневался в продолжении карьеры из-за ограничений на участие в международных соревнованиях. Однако после допуска российских атлетов к турнирам Макаров возобновил активную подготовку, включая сборы, и продемонстрировал высокую мотивацию.

Макаров недавно одержал победу в гонке критериум на чемпионате России по спорту глухих в Ижевске и выиграл серебро в индивидуальной гонке, получив путёвку на XXV летние Сурдлимпийские игры в Японии. Филиппов подчеркнул, что для него лично важно было увидеть отбор своих воспитанников на Сурдлимпийские игры. В частности, вместе с Макаровым туда квалифицировался его давний партнёр по команде Дмитрий Розанов. По словам тренера, этот тандем остаётся непобеждённым в международных гонках на протяжении 14 лет.

При этом специалист добавил, что молодые спортсмены пока не достигают уровня Макарова и Розанова. Он также отметил, что в велоспорте важна не только физическая подготовка, но и командная стратегия, сравнив гонки с шахматами.

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