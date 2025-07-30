Как выбирают позывные в отряде «ЛизаАлерт», рассказала «Ябеда»

16:04, 30 июля 2025, ПАИ

Как выбирают позывные в отряде «ЛизаАлерт», рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 30 июля.

Гостья эфира отметила, что позывной – это необязательное условие и можно просто быть под своим именем. Однако в отряде принято, что позывной есть и каждый выбирает тот, который ему ближе, с чем-то ассоциируется. Например, кто-то берёт позывной по месту рождения, кто-то ник из игры.

«Изначально задумывался позывной «Я беда», потому что я очень часто влипаю в какие-то несуразицы и так далее, но брать такой позывной в поисково-спасательном отряде не очень этично, поэтому получилось просто «Ябеда». Являясь инструктором школы «ЛизаАлерт», я вижу, что мой позывной детьми воспринимается гораздо веселее, чем какие-то серьёзные и непонятные для детей позывные», – рассказала о своём позывном Василиса Ильина.