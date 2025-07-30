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Спорт

Пскович участвует во всероссийских соревнованиях по гребле в Калуге

Пскович Семён Николаев принимает участие во всероссийских соревнованиях «Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова» по академической гребле, которые проходят в Калуге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли) Константин Чижов.

Николаев участвует в заездах на 200 метров среди спортсменов до 17 лет. В рамках этих состязаний спортсменам необходимо провести три гонки. По сумме результатов лучшие выходят в финал.

Отметим, что на этих стартах Николаев готовится к первенству России среди спортсменов до 19 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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