Автомобилистам напомнили о нюансах вождения в жару

16:20, 30 июля 2025, ПАИ

Об особенностях вождения в жаркую погоду напомнили псковичам в региональном УМВД России.

Избежать ДТП помогут несколько ключевых правил, которые пригодятся даже опытным водителям. В первую очередь необходимо всегда возить с собой воду, а также аптечку с медикаментами от резкого перепада давления. Если головокружение и слабость появились в ходе поездки, то необходимо как можно скорее остановить транспортное средство.

Перед поездкой также важно проверить исправность кондиционера, если он предусмотрен в машине.

Ранее сообщалось, что завтра, 31 июля, в Псковской области ожидается до +30 градусов, а также дожди, грозы и порывистый ветер. Узнать погоду на ближайшие выходные можно здесь.