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Общество

Скоропостижно скончался врач-терапевт Порховской больницы

Врач-терапевт Порховской межрайонной больницы Денис Лиллосон скоропостижно скончался 29 июля, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области

«Денис Юрьевич был настоящим профессионалом своего дела, отдавшим годы своей жизни заботе о здоровье пациентов Порховского муниципального образования. Его знания, умение находить подход к каждому, искреннее желание помочь сделали его незаменимым человеком в медицинской команде больницы. Он не только лечил болезни, но и поддерживал морально, вдохновляя окружающих на выздоровление», – отметили в министерстве.

В региональном министерстве здравоохранения также выразили соболезнования родным, близким, коллегам Дениса Лиллосона.

Отпевание состоится 31 июля в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.

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