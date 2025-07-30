Скоропостижно скончался врач-терапевт Порховской больницы

15:47, 30 июля 2025, ПАИ

Врач-терапевт Порховской межрайонной больницы Денис Лиллосон скоропостижно скончался 29 июля, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Денис Юрьевич был настоящим профессионалом своего дела, отдавшим годы своей жизни заботе о здоровье пациентов Порховского муниципального образования. Его знания, умение находить подход к каждому, искреннее желание помочь сделали его незаменимым человеком в медицинской команде больницы. Он не только лечил болезни, но и поддерживал морально, вдохновляя окружающих на выздоровление», – отметили в министерстве.

В региональном министерстве здравоохранения также выразили соболезнования родным, близким, коллегам Дениса Лиллосона.

Отпевание состоится 31 июля в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.