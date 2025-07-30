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Общество

Больше 130 человек состоят в отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области

Больше 130 человек состоят в отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области, рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июля.

Фото из группы псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

«Когда мы говорим о количестве добровольцев, это не значит, что все 130 человек приедут в лес и будут искать по заявке. Очень большой пласт работы у нас делается из дома: инфорги, группа коротких прозвонов, группа оперативного размещения – это люди, которые в силу своих жизненных обстоятельств или желания не могут выезжать в лес, но они делают очень большую работу, не выходя из дома», – подчеркнула гостья студии.

Василиса Ильина. Фото: ПАИ

Инфорги обычно принимают звонки, обзванивают родственников, свидетелей, формируют группы на выезд, ориентировку, после передают её в группы оперативного оповещения, рассказала Василиса Ильина.

«Очень сложно говорить о постоянном количестве поисковиков, потому что каждый выезжает тогда, когда он может. Кто-то не может на протяжении трёх месяцев выехать, а кто-то сразу два поиска за сутки взять», – заметила она.

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