Уроки письма гусиными перьями и мастер-класс по отливке пуль: что ждёт гостей праздника «Воевода Шуйский» в Пскове

16:56, 30 июля 2025, ПАИ

Мастер-классы, интерактивные площадки, настольные игры прошлых веков смогут посетить гости исторического праздника «Воевода Шуйский» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Праздник пройдёт у Покровского угла (улица Свердлова, 3) 23 августа в 12:00 и перенесёт гостей в эпоху XVI-XVII веков.

Программа мероприятий включает несколько площадок.

Примерить на себя роль младших подьячих XVI века, обучиться письму гусиными перьями и узнать о службе псковских чиновников XVI-XVII веков смогут посетители в приказной избе.

На мастер-классе по отливке пуль гости освоят важное умение стрельцов XVI-XVII веков – изготовление пуль для огнестрельного оружия.

Роспись Лицевого летописного свода – творческая площадка, где участники создадут собственные краски и попробуют себя в роли иллюстратора XVI века.

На празднике также будет работать «монетный двор», где каждый сможет отчеканить собственную монету.

На площадке с историческими настольными играми пройдёт знакомство с игротекой XVI-XVII веков, а также будет возможность сыграть с друзьями.