Более 1000 заявок поступило в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» за пять лет

17:48, 30 июля 2025, ПАИ

1 051 заявка поступила в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» за пять лет работы, рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июля.

За это время живыми нашли 750 людей, погибшими – 143.

«Есть ещё статусы: не найден и поиски продолжаются, неподтверждённые заявки и обратный поиск – это когда мы находим дезориентированного человека и ищем его родственников. Это заслуги не только поисково-спасательных отрядов, но и следственных комитетов, МЧС, МВД, потому что мы работаем в тугой связке друг с другом. Они к нам приходят за помощью, мы к ним и плечом к плечу ходим в лесу, вместе ищем. Общие заслуги», – уточнила Василиса Ильина.

Гостья студии подчеркнула, что на резонансные поиски выезжают не только псковские добровольцы, но и добровольцы из петербургского отряда «ЛизаАлерт», тверская «Сова» и новгородский «Феникс». Псковичи также выезжают на помощь в соседние регионы, заметила доброволец.

Важно отметить, что поиски детей начинают сразу, а поиски взрослого только после заявления в полицию.