В Плюсском районе разбираются в ситуации с аварийным отключением электричества

17:34, 30 июля 2025, ПАИ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о ненадлежащем электроснабжении в Плюсском районе, сообщили ПАИ в информационном центре ведомства.

На территории Плюсского муниципального округа с 28 июня были зафиксированы периоды аварийного отключения электричества, сообщила глава округа Наталья Иванова. По её словам, неблагоприятные погодные условия в виде шквалистого ветра и ливневых дождей привели к массовому отключению электроэнергии. «В период отключения было организовано взаимодействие с региональным руководством ресурсоснабжающей организации ПАО «Россети». Вся информация, поступившая в ЕДДС округа, своевременно передана электрикам для устранения аварийных ситуаций», – рассказала она.

Совместно с дорожными службами были приняты меры по обеспечению проезда аварийных бригад к линиям электропередачи. «Благодаря совместным усилиям и работе электриков, в том числе из других регионов, удалось минимизировать последствия стихийных бедствий. Вместе с тем необходимо отметить, что массовое отключение электричества стало поводом для многочисленных обращений и жалоб от населения округа», – прокомментировала Наталья Иванова.

При этом местные жители сообщают, что энергоснабжение в населённых пунктах в жилые помещения и социально значимые объекты поступает с регулярными перебоями и длительными отключениями уже на протяжении пяти лет. Из-за этого также прекращается подача воды и отопления.

Жители округа обратились с этой проблемой к председателю ведомства Александру Бастрыкину, который в свою очередь поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и представить доклад о её предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.