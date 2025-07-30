Большую часть добровольцев в псковском отряде «ЛизаАлерт» составляют женщины

18:03, 30 июля 2025, ПАИ

Большую часть добровольцев в псковском отряде «ЛизаАлерт» составляют женщины, рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июля.

«Мальчиков немного, но они у нас сильные и смелые, активные. Конечно, хочется мужского пополнения в отряд. Одно дело, когда девчонки вшестером несут носилки с немаленьким человеком по этим буреломам, и другое дело, когда четыре бравых парня взяли эти носилки и понесли быстрее. То же самое с вещами, рюкзаками, да и в целом, когда ты гуляешь в лесу ночью и рядом есть мужчина, значительно спокойнее», – подчеркнула она.

Гостья студии заметила, что женщины более сердобольные и хочется «всех накрыть своим крылом».

«Ну и другой момент: домохозяйки, мамочки дома сильно не устают, можно рвануть в лес. Наверное, женщины как-то лучше распределяют своё время и находят его между детьми, котлетами и работой, чтобы ночью выйти прогуляться по лесу», – сказала Василиса Ильина и добавила, что когда находят человека, то эмоции переполняют и уже сон и отдых не нужен.