Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем занимаются в псковской «Школе ЛизаАлерт», рассказала инструктор

Чем занимаются в псковской «Школе ЛизаАлерт», рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июля.

Фото из группы псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

«Школа ЛизаАлерт» – это просветительское направление нашего отряда, направленное на профилактику пропаж. Мы проводим беседы с детьми, подростками, родителями, на которых мы рассказываем правила безопасности, как не попасть в беду и что делать, если ты уже в неё попал», – объяснила гостья студии.

Василиса Ильина. Фото: ПАИ

Также во время беседы касаются темы буллинга и безопасности в интернете. Кроме того, проходят квесты «Безвредные советы», новогоднюю «Рыжую ёлку» и всё это в игровой форме, чтобы детям было проще усвоить информацию, заметила Василиса Ильина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2025

Чем занимаются в псковской «Школе ЛизаАлерт», рассказала инструктор
30 июля 2025

Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги
30 июля 2025

Большую часть добровольцев в псковском отряде «ЛизаАлерт» составляют женщины
30 июля 2025

Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
30 июля 2025

Более 1000 заявок поступило в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» за пять лет
30 июля 2025

Юрий Бурлин: Псковская область демонстрирует значительные успехи в молодёжной политике
30 июля 2025

В Плюсском районе разбираются в ситуации с аварийным отключением электричества
30 июля 2025

Промежуточные итоги работы министерства молодёжной политики Псковской области оценил губернатор

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...