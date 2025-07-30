Чем занимаются в псковской «Школе ЛизаАлерт», рассказала инструктор

18:19, 30 июля 2025, ПАИ

Чем занимаются в псковской «Школе ЛизаАлерт», рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор беспилотных авиасистем направления беспилотной авиации отряда, старшая направления пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда Василиса Ильина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июля.

«Школа ЛизаАлерт» – это просветительское направление нашего отряда, направленное на профилактику пропаж. Мы проводим беседы с детьми, подростками, родителями, на которых мы рассказываем правила безопасности, как не попасть в беду и что делать, если ты уже в неё попал», – объяснила гостья студии.

Также во время беседы касаются темы буллинга и безопасности в интернете. Кроме того, проходят квесты «Безвредные советы», новогоднюю «Рыжую ёлку» и всё это в игровой форме, чтобы детям было проще усвоить информацию, заметила Василиса Ильина.