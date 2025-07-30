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Общество

29-летний мужчина заразился боррелиозом после укуса клеща в Гдовском районе

Клещ укусил 29-летнего мужчину в Гдовском районе 16 июня. Мужчина не заметил укуса, так как присасывание клеща произошло незаметно для него, а спустя время паразит отпал самостоятельно. Однако клещ оказался носителем боррелиоза и успел заразить жертву инфекцией. О клиническом случае заболевания болезнью Лайма рассказали в Псковской инфекционной больнице.

В медучреждении отметили, что такие случаи встречаются достаточно редко. Спустя три недели после укуса клеща, 7 июля, мужчина обратился в приёмное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы с жалобами на общую слабость, головную боль и ломоту в теле. При осмотре врач приёмного покоя обнаружил в области правого бедра мигрирующую эритему (кольцевидное покраснение на коже), свидетельствующую о клещевом боррелиозе.

Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение и взяли крови для клинического и биохимического анализа. Биоматериал отправили на исследование в референс-лабораторию. Там в крови выявили специфические антитела к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма).

В стационаре мужчина находился под наблюдением врачей и получал соответствующую терапию. 21 июля повторный анализ крови показал избавление от инфекции. Пациент выписан из больницы в стабильном, удовлетворительном состоянии с получением соответствующих рекомендаций 23 июля.

Врачи-инфекционисты напомнили, что сезон клещевой активности продолжается. При посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок. В случае укуса клеща следует обратиться за медицинской помощью.

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