Суд вынес приговор «сказочному» продавцу билетов в Псковской области

20:58, 30 июля 2025, ПАИ

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Севастополя, который 24–25 декабря 2016 года не провёл в Ледовом дворце новогодние представления под названием «Дед Мороз. Начало…», билеты на которые продавал жителям Пскова. В результате пострадали 173 псковича, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Кроме того, подсудимый по предварительному сговору с группой лиц нанёс материальный ущерб на сумму 69 тысяч 500 рублей одному из представителей организаторов несостоявшегося мероприятия «Дед Мороз. Начало…».

Свою вину мужчина признал в полном объёме, раскаялся, принёс извинения всем гражданам, пострадавшим от его действий. С учётом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также степени общественной опасности суд по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Так как подсудимый находился под стражей с 12 сентября 2024 года по настоящее время, его освободили от назначенного наказания в виде штрафа на основании части 5 статьи 72 УК РФ. Кроме того, с него взыскали заявленные потерпевшими исковые требования.

Ранее в отношении лиц, которые были в сговоре с подсудимым, вынесли обвинительные приговоры.