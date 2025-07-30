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Общество

Семь землетрясений произошло на Камчатке в течение часа

В Камчатском крае за один час произошло семь землетрясений, два из которых были самыми сильными, с магнитудой 6,0. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на камчатский филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

По данным службы, первое землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 402 километрах от Петропавловска-Камчатского, эпицентр находился на глубине 33 километров. Второе землетрясение, зарегистрированное менее чем через час, произошло в том же месте, но на глубине 77 километров.

Пока нет информации о том, ощущались ли толчки. Специалисты продолжают следить за сейсмической активностью в регионе.

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 июля, на Камчатке зафиксировали сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение магнитудой 8,8.

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