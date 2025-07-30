Сильнейшее за последние 70 лет землетрясение произошло на Камчатке

09:07, 30 июля 2025, ПАИ

На Камчатке произошло сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Он провёл срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и определил первоочерёдные задачи.

До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели, отметил Владимир Солодов.

«Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы. Отрабатываем чёткую схему маршрутизации пациентов, чтобы каждый, кому нужна помощь, получил её оперативно», – продолжил он.

Также будет проведено обследование всех жилых домов, по которым поступали обращения о частичных разрушениях, и подготовлены предложения по обследованию социальных учреждений.

«Отдельно остановился на ситуации с новым терминалом аэропорта. Текущая работа по закреплению отделочных материалов неудовлетворительна. Поручил провести экспертизу, разработать комплекс мер по устранению замечаний и проконтролировать создание программы обучения сотрудников, а также провести учение на случай природных происшествий», – обратил внимание губернатор.

Он попросил всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. «Доверяйте только официальной информации. Все оперативные службы работают в усиленном режиме», –заключил Владимир Солодов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу Российской академии наук, землетрясение, которое 30 июля произошло у берегов Камчатки, стало сильнейшим в регионе с 1952 года.

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырёх метров. Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

В целом, по данным Камчатского минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжёлых травм.