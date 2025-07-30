Сильнейшее за последние 70 лет землетрясение произошло на Камчатке
На Камчатке произошло сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале.
Он провёл срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и определил первоочерёдные задачи.
До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели, отметил Владимир Солодов.
«Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы. Отрабатываем чёткую схему маршрутизации пациентов, чтобы каждый, кому нужна помощь, получил её оперативно», – продолжил он.
Также будет проведено обследование всех жилых домов, по которым поступали обращения о частичных разрушениях, и подготовлены предложения по обследованию социальных учреждений.
«Отдельно остановился на ситуации с новым терминалом аэропорта. Текущая работа по закреплению отделочных материалов неудовлетворительна. Поручил провести экспертизу, разработать комплекс мер по устранению замечаний и проконтролировать создание программы обучения сотрудников, а также провести учение на случай природных происшествий», – обратил внимание губернатор.
Он попросил всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. «Доверяйте только официальной информации. Все оперативные службы работают в усиленном режиме», –заключил Владимир Солодов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу Российской академии наук, землетрясение, которое 30 июля произошло у берегов Камчатки, стало сильнейшим в регионе с 1952 года.
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырёх метров. Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
В целом, по данным Камчатского минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжёлых травм.
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