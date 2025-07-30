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Спорт

Сильнейшие пилоты сверхлёгкой авиации выступят на соревнованиях под Псковом

Открытые соревнования в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации пройдут на территории авиацентра «Серёдка» с 4 по 14 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Спортсмены и команды из субъектов Российской Федерации, прошедшие региональные отборочные туры, будут соревноваться в различных дисциплинах (автожир, дельталёт, микросамолёт). В числе участников и спортсмены из Псковской области – призёры чемпионата Европы 2019 года, а также призёры и чемпионы России по спорту сверхлёгкой авиации.

Церемония открытия чемпионата России состоится 4 августа в 12:00 на территории авиацентра «Серёдка».

На чемпионате спортсмены будут состязаться между собой в мастерстве пилотирования воздушных судов, в умении ориентироваться на местности и в способности владеть собой в тяжёлых условиях полёта.

У зрителей будет возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота.

Подробная информация о регламенте и проведении чемпионата и Кубка России есть на сайте sportsla.ru.

Организатор соревнований – Псковская областная общественная организация «Федерация спорта сверхлёгкой авиации» при поддержке Объединённой федерации спорта сверхлёгкой авиации России «ОФ СЛА России», министерства спорта Псковской области и Центра спортивной подготовки России.

Ранее сообщалось, что кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой пройдёт на правом берегу реки Великой 9 и 10 августа.

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