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Происшествия

Печерянин привлечён к уголовной ответственности за хранение оружия и взрывчатки

По оперативным материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Печорский», осуждён житель Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото: ПАИ

Доказано, что мужчина незаконно хранил в своём доме огнестрельное оружие без соответствующего разрешения. Кроме того, у него было изъято взрывчатое вещество, пригодное для производства подрывных работ.

Печорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Фигурант привлечён к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.

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