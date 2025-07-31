Псковичи рассказали, как борются с постотпускным стрессом

10:46, 31 июля 2025, ПАИ

Псковичи рассказали, как борются с постотпускным стрессом. Результаты опроса ПАИ предоставила пресс-служба сервиса SuperJob.

28 % людей возвращаются домой за один-два дня до начала работы, 19 % начинают с более простых задач в первый рабочий день, а 17 % стараются выспаться и не нагружать себя. 10 % горожан используют успокоительные препараты.

Некоторые респонденты делятся своими методами адаптации: «Иногда я частично работаю в последние дни отпуска, чтобы уменьшить нагрузку после возвращения», «Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы выходить на работу в середине недели, а не в понедельник».

Женщины чаще мужчин выбирают вернуться из отпуска заранее, тогда как представители сильного пола чаще ничего не предпринимают. Мужчины также чаще заявляют, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими и полными сил.

Горожане старше 45 лет проявляют большую устойчивость к стрессу в таких ситуациях по сравнению с более молодыми людьми (43 %). Среди молодёжи до 35 лет 36 % не испытывают нервозности в первые дни после возвращения из отпуска, тогда как среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет этот показатель составляет 33 %. Молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый рабочий день, что делает 23 % из них, в то время как среди работников в возрасте от 35 до 45 лет больше тех, кто прибегает к медикаментозным средствам (12 %).

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей реже испытывают дискомфорт при выходе на работу (46 %) по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Что касается мнения работодателей, то каждый второй считает, что специальная адаптация после отпуска не требуется, тогда как 40 % придерживаются противоположной точки зрения. Однако на практике только 2 % компаний действительно проводят какие-либо мероприятия по адаптации для сотрудников, вернувшихся из отпуска.