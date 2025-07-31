Михаил Ведерников проконтролировал ход капремонта Палкинской школы

10:16, 31 июля 2025, ПАИ

Ход капитального ремонта Палкинской средней школы проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в муниципалитет сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Сопровождали губернатора глава муниципалитета Ольга Потапова, директор школы Мария Синькевич, председатель Собрания депутатов Палкинского района Валентина Матвеева.

На объекте, помимо ремонта фундамента, межэтажных перекрытий, полов, окон, лестниц, запланированы также облицовочные и малярные работы, ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и электромонтажные работы. Вместе с этим пройдёт ремонт актового зала, центра детских инициатив и медкабинета с его дополнительным оснащением.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Капремонт школы проходит с февраля. В данный момент работы идут в основном на первом этаже, на втором и третьем они завершены на 85–90 %. Идёт ремонт актового зала, кабинета химии. Рабочие уже побелили потолки в коридорах и кабинетах.

«Мы уже готовимся к учебному процессу, вешаем доски в классах», – отметила Мария Синькевич. Глава региона осмотрел все три этажа учебного заведения, коридоры и классы и уточнил вопрос об организации питания школьников.

Михаил Ведерников отметил, что необходимо успеть к началу учебного года и держать ремонт на контроле. Отметим, что капремонт школы стал возможен благодаря региональному проекту «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что с ходом ремонтных работ в Палкинской школе ознакомился псковский депутат.