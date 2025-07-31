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Общество

О ходе благоустройства территории у Чёртова ручья рассказал глава Пскова

О ходе благоустройства территории у Чёртова ручья рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • Территория у Чёртова ручья
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Территория у Чёртова ручья
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Территория у Чёртова ручья
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Территория у Чёртова ручья
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Приближаемся к завершению работ по благоустройству территории у Чёртова ручья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Установлен новый мост через ручей, проложена брусчатка и выровнен рельеф. Осталось привести в порядок зелёную зону, установить скамейки и урны и произвести затирку брусчатки», – отметил глава города.

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