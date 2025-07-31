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Спорт

Великолукский лучник в составе российской команды вышел в финал молодёжного Кубка Европы

Великолукский лучник Илья Силаев в составе команды российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, будет бороться за золото второго этапа молодёжного Кубка Европы в Словении. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев. Фото предоставил сам спортсмен

Всего в командном зачёте в блочном луке среди юниоров до 21 года шесть коллективов. Помимо российских спортсменов, Италия, Великобритания, Испания, Исландия и Германия. Российские лучники заняли пятое место в квалификации. В четвертьфинале они выиграли у британской команды – 229:221, а в 1/2 финала взяли верх над сборной Италии со счётом 235:232.

В финале 1 августа российские лучники встретятся со сборной Германии, которая в полуфинале выиграла у испанцев – 234:227.

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