Посвящённый 95-летию ВДВ спортфестиваль пройдёт в Великих Луках

10:42, 31 июля 2025, ПАИ

Спортивный фестиваль, посвящённый 95-летию Воздушно-десантных войск, пройдёт в Великих Луках 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Спортсмены и любители активного образа жизни смогут испытать свои силы в пауэрлифтинге, армрестлинге, стрельбе из лука, волейболе сидя, дзюдо и дартсе.

Открытие состоится в спорткомплексе «Стрелец» в 12:00.

«Приходите на этот грандиозный спортивный праздник с семьёй и друзьями. Получите море позитивных эмоций, новые знакомства и возможность поддержать участников соревнований. А кто знает, возможно, именно вы станете обладателем призов благодаря своей силе и ловкости», – отметили в клубе «Отечество».

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