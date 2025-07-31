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Спорт

Посвящённый 95-летию ВДВ спортфестиваль пройдёт в Великих Луках

Спортивный фестиваль, посвящённый 95-летию Воздушно-десантных войск, пройдёт в Великих Луках 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Афиша: клуб «Отечество»

Спортсмены и любители активного образа жизни смогут испытать свои силы в пауэрлифтинге, армрестлинге, стрельбе из лука, волейболе сидя, дзюдо и дартсе.

Открытие состоится в спорткомплексе «Стрелец» в 12:00.

«Приходите на этот грандиозный спортивный праздник с семьёй и друзьями. Получите море позитивных эмоций, новые знакомства и возможность поддержать участников соревнований. А кто знает, возможно, именно вы станете обладателем призов благодаря своей силе и ловкости», – отметили в клубе «Отечество».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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