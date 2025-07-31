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Спорт

Традиционный матч ветеранов футбола прошёл в Пскове

Традиционный матч ветеранов футбола Псковской области прошёл на стадионе «Машиностроитель» 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации по этому виду спорта.

Фото: Федерация футбола Псковской области

В дружеском матче встретились команды Пскова и Великих Лук. В результате псковичи одержали победу со счётом 2:1.

Ранее такая же игра проходила в Великих Луках, тогда коллективы сыграли вничью – 1:1.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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