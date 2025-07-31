Традиционный матч ветеранов футбола прошёл в Пскове
Традиционный матч ветеранов футбола Псковской области прошёл на стадионе «Машиностроитель» 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации по этому виду спорта.
В дружеском матче встретились команды Пскова и Великих Лук. В результате псковичи одержали победу со счётом 2:1.
Ранее такая же игра проходила в Великих Луках, тогда коллективы сыграли вничью – 1:1.
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