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Общество

Ливни, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 1 августа

Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Днём местами по области – ливни, грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление будет низким.

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