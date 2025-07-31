Ливни, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 1 августа

11:22, 31 июля 2025, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 1 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днём местами по области – ливни, грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление будет низким.