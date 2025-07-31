Почти 500 детей Псковщины участвуют в патриотических сменах «Время юных героев»

12:26, 31 июля 2025, ПАИ

Почти 500 детей из Псковской области в этом году примут участие в патриотических сменах «Время юных героев», организованных центром «ВОИН». Об этом стало известно на открытии третьей летней патриотической смены «Время юных героев» в детском оздоровительном лагере «Чайка», где почти 170 курсантов будут заниматься до 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего в 2023 году в Псковской области летние военно-патриотические смены «Время юных героев» пройдут для более чем 1,7 тысячи курсантов центра «ВОИН».

Директор центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко сообщил, что программа «Время юных героев» является флагманской для их организации и реализуется в Псковской области уже третий год подряд. Он добавил, что в этом году летние смены примут более 450 ребят и выразил уверенность, что все курсанты получат полезные навыки для жизни и заведут новых друзей.

Во время смены «Время юных героев» под руководством опытных инструкторов центра «ВОИН» подростки осваивают военно-прикладные навыки, включая огневую, тактическую и инженерную подготовку, а также изучают использование беспилотных систем, оказание первой помощи и тактическую медицину, а также основы национальной безопасности России.

Программа летней смены включает в себя творческие патриотические мероприятия, активности, направленные на изучение отечественной истории, встречи с участниками СВО и общественными деятелями, просмотр художественных и документальных фильмов в рамках проекта «ВОИН. Кино» и многое другое.

Филиал центра «ВОИН» в Псковской области начал свою деятельность среди первых десяти филиалов в России в апреле 2023 года. С момента открытия и до нынешнего года более 4,6 тысячи молодых людей прошли обучение по различным программам, из которых свыше двух тысяч ожидается по итогам текущего года. Кроме того, пять техникумов в Псковской области предоставляют выпускникам центра «ВОИН» дополнительные баллы к ЕГЭ: по пять баллов – в политехническом, агротехническом колледжах и кооперативном техникуме, а три балла – в медицинском колледже.