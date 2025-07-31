От +6 до +30: чего ждать жителям Псковской области от погоды в августе

11:41, 31 июля 2025, ПАИ

Какая погода будет в Псковской области в августе, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы (обычно среднемесячная температура воздуха составляет +15,8…+16,9 градусов). Месячная сумма осадков ожидается в пределах 80–130 % от климатической нормы (обычно месячная сумма осадков – от 71 до 86 миллиметров).

В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +21…+26 градусов, в отдельные дни прогрев будет достигать +28…+30 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +11…+16 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +18…+23 градусов, преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +8…+13 градусов, в отдельные ночи последней пятидневки температура может опуститься до +6…+7 градусов.

Опасные метеорологические явления в августе не прогнозируются. При этом в некоторые дни возможно усиление ветра до 15–18 метров в секунду.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озёрах прогнозируются выше нормы для летнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в августе не прогнозируется.

В лесах на территории области в августе прогнозируются 2–4-е классы пожарной опасности (по региональной шкале) по погодным условиям. Возможны случаи неконтролируемых палов травы, что представляет угрозу населённым пунктам.

Природные и техногенные ЧС не прогнозируются, уточнили в пресс-службе.