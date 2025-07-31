Газопровод ввели в эксплуатацию в псковском Мазилино

12:02, 31 июля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Мазилино Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Благодаря новому объекту протяжённостью 2,2 километра появилась возможность газификации 33 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

От жителей деревни приняли 12 заявок на догазификацию. Все их перевели в договоры и исполнили – сети построили до границ земельных участков. Первый дом уже подключили к газовым сетям.

«Половина заявителей заключили с нами комплексные договоры на догазификацию, в рамках которых мы ведём строительство сети до границ и в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.