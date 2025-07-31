Приставы взыскали 28 тысяч рублей с великолучанки за кражу у бывшей свекрови

12:56, 31 июля 2025, ПАИ

В Великих Луках судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении 38-летней местной жительницы, осуждённой за кражу денег и украшений у своей бывшей свекрови. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По данным суда, женщина тайно похитила у потерпевшей 12 тысяч рублей, а также золотой крестик и кольца с надписью «Спаси и сохрани», после чего сдала украшения в ломбард. Суд признал её виновной по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и назначил восемь месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства, а также обязал возместить ущерб.

Поскольку решение суда не было исполнено добровольно, судебные приставы Великих Лук возбудили исполнительное производство. В отношении должницы были приняты меры принудительного исполнения: ограничение выезда за границу, арест банковских счетов и взыскание с заработной платы.

В результате исполнительных действий с осуждённой взыскали полную сумму ущерба – 28 тысяч рублей. Деньги перечислили потерпевшей. Исполнительное производство прекратили в связи с фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.