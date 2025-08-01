90-летие отмечает куньинская газета «Пламя»

08:59, 01 августа 2025, ПАИ

90 лет исполнилось со дня основания газеты «Пламя» Куньинского района.

Газета издаётся с 1935 года. Перерыв в издании – с 30 апреля 1962 года по 1 апреля 1965 года (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1962 года Куньинский район был упразднён, его территория передана в состав Великолукского района. Указом от 14 января 1965 года Куньинский район был восстановлен в прежних границах).

Сейчас к выпуску готовится 11 391-й номер газеты.

По имеющимся сведениям, газета носила названия «Сталинский путь», «Путь Октября», затем – «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



В 2006 году газета победила во всероссийском конкурсе региональных газет.

В 1990-е годы главным редактором был Анатолий Мелющенко. С 2004 по 2014 год газету возглавлял Олег Лебедев, ныне – глава Куньинского района. С 2014 года главред – Алексей Николаев, который работает в газете с августа 2003 года.

«Редакция газеты «Пламя» всегда держалась на неравнодушных, творческих, инициативных сотрудниках, для которых газета была родным детищем. От всей души благодарю всех причастных к этой непростой, интересной и творческой работе и поздравляю с 90-летием газеты», – отметил глава Куньинского района Олег Лебедев.