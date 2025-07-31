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Происшествия

Жительница Дновского района зарезала своего мужа во время пьяного конфликта

Расследование уголовного дела по обвинению женщины в убийстве своего супруга завершили в Дновском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, вечером 28 апреля местный житель вместе с 48-летней женой находились в своей квартире. Там между ними возникла ссора, и женщина ударила мужа ножом в туловище. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Женщина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.

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