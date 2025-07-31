Жительница Дновского района зарезала своего мужа во время пьяного конфликта
Расследование уголовного дела по обвинению женщины в убийстве своего супруга завершили в Дновском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, вечером 28 апреля местный житель вместе с 48-летней женой находились в своей квартире. Там между ними возникла ссора, и женщина ударила мужа ножом в туловище. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия.
Женщина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения.
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