Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вода в реке у городского пляжа Пскова не отвечает санитарным нормам – Роспотребнадзор

Вода в реке Великой у городского пляжа Пскова на улице Красноармейской не отвечает санитарным нормам. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

На соответствие гигиеническим нормативам также не прошла проверку вода реки Великой в районе пляжа в Овсищах и в реке Ловати в районе пляжа в Великих Луках.

По словам специалистов, эти зоны непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направили в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации мест для купания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2025

Вода в реке у городского пляжа Пскова не отвечает санитарным нормам – Роспотребнадзор
31 июля 2025

Стала известна программа празднования Дня города Печоры
31 июля 2025

Отец Андрей Вахрушев: Хор духовенства Псковской епархии исполняет только патриотические песни
31 июля 2025

Сильный ветер и град: публикуем последствия непогоды в Пушкиногорском округе
31 июля 2025

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN
31 июля 2025

Участники хора Псковской епархии рассказали, как проходит съёмка клипов
31 июля 2025

Крупный град выпал в Псковском районе
31 июля 2025

Около семи миллионов россиян зарегистрировались в единой биометрической системе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...