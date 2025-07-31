Вода в реке у городского пляжа Пскова не отвечает санитарным нормам – Роспотребнадзор

17:54, 31 июля 2025, ПАИ

Вода в реке Великой у городского пляжа Пскова на улице Красноармейской не отвечает санитарным нормам. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На соответствие гигиеническим нормативам также не прошла проверку вода реки Великой в районе пляжа в Овсищах и в реке Ловати в районе пляжа в Великих Луках.

По словам специалистов, эти зоны непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направили в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации мест для купания.