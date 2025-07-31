В Пскове сбытчика наркотиков приговорили к длительному сроку наказания

18:45, 31 июля 2025, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении псковича, который признан виновным в сбыте наркотиков и в покушении на сбыт психоактивных веществ в крупном размере, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ранее судимый гражданин, которому на момент совершения преступления исполнилось 29 лет, 24 января 2022 года сбыл за вознаграждение «покупателю», участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой около 0,06 грамма.

Кроме того, 5 марта 2022 года при обыске по месту жительства мужчины оперативники обнаружили мефедрон общей массой не менее 34,66 грамма, расфасованный в 35 свертков для удобства сбыта.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств), частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). В итоге по совокупности преступлений с применением положений частей 3, 5 статьи 69 УК РФ подсудимому назначили лишение свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.