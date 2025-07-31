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Общество

В Госдуме предложили выплачивать 10 тысяч рублей на покупку школьной формы

В Государственной Думе РФ предложили предоставлять семьям с детьми ежегодную выплату в размере десяти тысяч рублей на покупку школьной формы. Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: ПАИ

Инициатива направлена на поддержку семей, в которых есть школьники, так как покупка формы – это значительная статья расходов, особенно если детей несколько.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что стоимость школьной формы варьируется в пределах 8–15 тысяч рублей, а перед началом учебного года цены обычно повышаются примерно на 10 %. Кроме того, родителям необходимо приобрести для ребёнка обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи, ЛДПР предлагает ежегодно предоставлять компенсацию в размере 10 тысяч рублей на покупку школьной формы. Размер выплаты может быть скорректирован в зависимости от средней рыночной стоимости комплекта.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что школьная форма является обязательной в большинстве государственных и муниципальных школ России, но на федеральном уровне не предусмотрены компенсация затрат на её покупку. В некоторых регионах такие выплаты предоставляются из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что стоимость минимального набора для подготовки к школе в 2025 году составила 16,2 тысячи рублей, что на 7 % превысило уровень прошлого года.

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