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Общество

Более 16 тысяч потратили в среднем родители на минимальную подготовку к школе

Стоимость минимального набора для подготовки к школе в 2025 году составила 16,2 тысячи рублей, что на 7 % превысило уровень прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

Фото: ПАИ

В минимальный набор для школы вошла школьная форма, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, рюкзак, дневник, пенал, комплект тетрадей.

Дороже всего родителям обошёлся рюкзак – его средняя стоимость составила более четырёх тысяч рублей. На форму тратили 3,1 тысячи рублей, а дополнительные брюки или юбка обошлись ещё почти в тысячу рублей. При этом число покупок школьных товаров в июне-июле снизилось в сравнении с прошлым годом на 9 %. Однако спрос на канцелярию и рюкзаки оказался выше.

«Есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности, канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах. Общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе», – отметили аналитики.

Кроме того, более 60 % продаж школьного сегмента пришлись на онлайн-магазины, добавили они.

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