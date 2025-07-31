Чемпионат МЧС по плаванию прошёл в Пскове

19:30, 31 июля 2025, ПАИ

Чемпионат Главного управления МЧС России по Псковской области по плаванию прошёл на площадке плавательного бассейна «Электрон» в Пскове сегодня, 31 июля, сообщили ПАИ в чрезвычайном ведомстве.

В соревнованиях приняли участие сборные команды пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС, управления надзорной деятельности и профилактической работы, управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях и сборная команда главного управления.

В программе соревнований были заплывы на дистанцию сто метров вольным стилем для женщин 18–35 лет и 36 лет и старше и для мужчин 18–30, 31–40 лет и 41 года и старше.

Также проводилась смешанная эстафета.