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Общество

Чемпионат МЧС по плаванию прошёл в Пскове

Чемпионат Главного управления МЧС России по Псковской области по плаванию прошёл на площадке плавательного бассейна «Электрон» в Пскове сегодня, 31 июля, сообщили ПАИ в чрезвычайном ведомстве.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В соревнованиях приняли участие сборные команды пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС, управления надзорной деятельности и профилактической работы, управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях и сборная команда главного управления.

В программе соревнований были заплывы на дистанцию сто метров вольным стилем для женщин 18–35 лет и 36 лет и старше и для мужчин 18–30, 31–40 лет и 41 года и старше.

Также проводилась смешанная эстафета.

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Чемпионат МЧС по плаванию прошёл в Пскове

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