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Общество

Бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию предлагают псковичам

Мобильный пункт забора крови Псковской областной инфекционной клинической больницы будет работать у торгового центра «Империал» в Пскове завтра, 1 августа, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Тестирование на ВИЧ происходит бесплатно при наличии паспорта РФ. Время работы пункта – с 15:00 до 18:00.

«Это замечательная возможность для всех желающих пройти тестирование и получить ценную информацию о здоровье. Кроме того, в пункте будет предоставлена консультация специалиста, а также печатный информационный материал, который поможет лучше понять важность регулярного тестирования и профилактики. Берегите своё здоровье и присоединяйтесь к данной инициативе! Вместе мы можем сделать мир более здоровым», – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в России в прошлом году была ниже среднемноголетней на 31,5 %.

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