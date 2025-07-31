Как владельцам обезопасить свои дачные участки, рассказали псковские полицейские

21:54, 31 июля 2025, ПАИ

Как владельцам обезопасить свои дачные участки от воров, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, оставшееся без присмотра. Как показывает практика, нечистые на руку люди готовы похитить всё подряд: оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. С земельных участков и со дворов дачных домов нередко исчезают металлические изделия, чёрный и цветной металлолом, строительные материалы.

Владельцам дачных участков напомнили о том, что необходимо принимать меры для технического укрепления своих жилищ. Так, если в дачных домах остаются ценные вещи, следует определить самые уязвимые с точки зрения безопасности места и укрепить дверные замки, входные и балконные двери.

«Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации. В случае потери ключей срочно замените замки. Уезжая с дачи, не оставляйте открытыми окна и форточки. Договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильём в отсутствие кого-то из вас. Самые ценные вещи не следует оставлять в своих дачных постройках и в строящихся домах. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией», – порекомендовали полицейские.

Свидетелям преступления или даже просто подозрительного поведения незнакомцев на дачной территории следует записать их приметы и номера автомобилей и незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам 102, 112.