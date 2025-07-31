Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как владельцам обезопасить свои дачные участки, рассказали псковские полицейские

Как владельцам обезопасить свои дачные участки от воров, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, оставшееся без присмотра. Как показывает практика, нечистые на руку люди готовы похитить всё подряд: оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. С земельных участков и со дворов дачных домов нередко исчезают металлические изделия, чёрный и цветной металлолом, строительные материалы.

Владельцам дачных участков напомнили о том, что необходимо принимать меры для технического укрепления своих жилищ. Так, если в дачных домах остаются ценные вещи, следует определить самые уязвимые с точки зрения безопасности места и укрепить дверные замки, входные и балконные двери.

«Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации. В случае потери ключей срочно замените замки. Уезжая с дачи, не оставляйте открытыми окна и форточки. Договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильём в отсутствие кого-то из вас. Самые ценные вещи не следует оставлять в своих дачных постройках и в строящихся домах. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией», – порекомендовали полицейские.

Свидетелям преступления или даже просто подозрительного поведения незнакомцев на дачной территории следует записать их приметы и номера автомобилей и незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам 102, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2025

Прощание с псковским архитектором Андреем Лебедевым пройдёт в Выбутах
31 июля 2025

Как владельцам обезопасить свои дачные участки, рассказали псковские полицейские
31 июля 2025

Поваленные деревья и сломанные ЛЭП: в Псковской области продолжается шторм
31 июля 2025

Пушкинские доброхоты завершают работу в «Михайловском»
31 июля 2025

Очередная группа контрактников отправилась из Пскова на воинскую службу
31 июля 2025

Михаил Ведерников: Изборск невозможно не любить
31 июля 2025

Бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию предлагают псковичам
31 июля 2025

Чемпионат МЧС по плаванию прошёл в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...