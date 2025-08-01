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Общество

День образования службы специальной связи России празднуют 1 августа

День образования службы специальной связи России празднуют сегодня, 1 августа. Свою историю эта служба ведёт с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегодняшнее её название – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС), пишет портал calend.ru.

Днём создания ФГУП ГЦСС является 1 августа 1939 года. Именно в этот день начала свою работу служба специальной связи Наркомата связи. На новую службу были возложены задачи по перевозке и надёжной доставке секретной, совершенно секретной корреспонденции и драгоценных металлов для всех ведомств.

В первые годы советской власти на фельдъегерскую связь легло очень много обязанностей – осуществление доставки секретных документов партийных и государственных органов, транспортировка золота и других государственных валютных ценностей, обслуживание Госбанка СССР, инкассация денежных средств и многое другое. И с каждым годом этот список задач увеличивался, поэтому вскоре возникла потребность разделить фельдсвязь на две независимые структуры.

За фельдъегерами оставили перевозку секретной корреспонденции высших советских, партийных и военных органов, а обеспечение доставки секретной и совершенно секретной корреспонденции всех других ведомств, а также драгоценных металлов и различных ценностей поручили Наркомату связи СССР, который в 1939 году и создал для этого службу специальной связи.

С началом Великой Отечественной войны спецсвязисты эвакуировали в тыл важные документы и культурно-исторические ценности, обеспечивали доставку корреспонденции воинским частям различных фронтов, партийным и советским органам, оборонным предприятиям и научным учреждениям.

В послевоенные годы обязанности службы спецсвязи весьма расширились – разрабатывались новые документы, вносились изменения в существующие, значительно расширилась география доставки, выросли объёмы отправлений.

В настоящее время ФГУП ГЦСС представляет собой единую технологическую сеть, состоящую из 77 управлений специальной связи, 135 отделений и пунктов специальной связи, расположенных в 89 субъектах РФ. Главный центр спецсвязи находится в Москве. География доставки охватывает населённые пункты России, страны СНГ и зарубежные страны.

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