Медиахолдинг Псковской области победил в конкурсе Института развития интернета

09:19, 01 августа 2025, ПАИ

Проект АНО ИД «Медиацентр 60» (государственный медиахолдинг Псковской области) «Простые истории» стал победителем конкурса Института развития интернета ИРИ по направлению «Специальные интернет-проекты».

Всего по этому направлению ИРИ поддержаны 38 проектов со всей России. Наиболее популярными тематиками стали «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России» и «Семейные ценности, воспитание детей и подростков».

Поддержанный ИРИ проект государственного медиахолдинга Псковской области «Простые истории» – про людей, жизнь которых изменилась благодаря реализации нацпроектов в их регионе.

«Конкурс запускался для дополнительной поддержки авторов из регионов и в целом для повышения уровня регионального контента. Нас очень порадовало большое количество заявок и качество проектов, которое выросло на порядок по сравнению с прошлым подобным конкурсом. Ещё рано говорить о том, что получится в результате, но на уровне концептов мы видим высокое качество проработки, энтузиазм команд и желание делать качественный контент о своей родной земле. В центре большинства историй – обычные люди, которые многое делают для развития и популяризации своего края: участники СВО, предприниматели, деятели культуры, фермеры, волонтёры и многие другие. Это отражает запрос общества на искренность и героев «из соседнего подъезда», который авторы уловили и, надеюсь, смогу достойно развить в своих проектах», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, комментируя итоги конкурса.

Проект «Простые люди» – вторая победа АНО ИД «Медиацентр» в конкурсах ИРИ. В 2024 году Институт развития интернета поддержал проект «Новые герои», который рассказывал о нашедших своё призвание представителях малого и среднего бизнеса Псковской области.