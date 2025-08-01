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Общество

Модульную почту строят в Новоржевском округе

Строительство модульной почты в деревне Выбор Новоржевского округа идёт полным ходом. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифанова в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Любови Трифановой

«Сегодня смогла оценить ход работ по строительству модульной почты в деревне Выбор. Работы ведутся очень активно», – отметила глава муниципалитета.

  • Строительство модульной почты в Выборе идёт полным ходом
    Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
  • Строительство модульной почты в Выборе идёт полным ходом
    Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
  • Строительство модульной почты в Выборе идёт полным ходом
    Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
  • Строительство модульной почты в Выборе идёт полным ходом
    Фото: Telegram-канал Любови Трифановой

Основная коробка здания установлена, ведётся внутренняя и внешняя его отделка, подключение коммуникаций, уложена тротуарная плитка на прилегающей территории, уточнила Любовь Трифанова.

Предварительный срок завершения работ – 8–10 августа.

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