Модульную почту строят в Новоржевском округе
Строительство модульной почты в деревне Выбор Новоржевского округа идёт полным ходом. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифанова в своём Telegram-канале.
«Сегодня смогла оценить ход работ по строительству модульной почты в деревне Выбор. Работы ведутся очень активно», – отметила глава муниципалитета.
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Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
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Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
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Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
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Фото: Telegram-канал Любови Трифановой
Основная коробка здания установлена, ведётся внутренняя и внешняя его отделка, подключение коммуникаций, уложена тротуарная плитка на прилегающей территории, уточнила Любовь Трифанова.
Предварительный срок завершения работ – 8–10 августа.