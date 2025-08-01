Модульную почту строят в Новоржевском округе

09:25, 01 августа 2025, ПАИ

Строительство модульной почты в деревне Выбор Новоржевского округа идёт полным ходом. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифанова в своём Telegram-канале.

«Сегодня смогла оценить ход работ по строительству модульной почты в деревне Выбор. Работы ведутся очень активно», – отметила глава муниципалитета.



Фото: Telegram-канал Любови Трифановой



Фото: Telegram-канал Любови Трифановой



Фото: Telegram-канал Любови Трифановой



Фото: Telegram-канал Любови Трифановой







Основная коробка здания установлена, ведётся внутренняя и внешняя его отделка, подключение коммуникаций, уложена тротуарная плитка на прилегающей территории, уточнила Любовь Трифанова.

Предварительный срок завершения работ – 8–10 августа.