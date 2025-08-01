Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 250 млн рублей составил ущерб от мошенничества в Псковской области с начала года

559 жителей Псковской области пострадало от действий мошенников с января по середину июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории области, суммарный ущерб от мошенничества достиг более 251 миллиона рублей.

Самой распространённой схемой мошенничества остаётся перевод средств на «безопасный счёт» – было зарегистрировано 312 таких случаев. Также 104 случая обмана псковичей – это предложения о дополнительном заработке. Ещё 100 случаев – мошенничество при покупке товаров в интернете. Кроме того, мошенникам удалось взломать 20 аккаунтов в социальных сетях, а ещё восемь случаев обмана приходятся на «освобождение» от ответственности.

По всем случаям возбудили уголовные дела, правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», – напомнили в региональном УМВД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2025

Росгвардейцы задержали 21-летнего псковича за кражу из магазина
01 августа 2025

Сиренью по лицу: пьяного великолучанина оштрафовали за нападение на полицейского
01 августа 2025

Более 100 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за семь дней
01 августа 2025

Более 250 млн рублей составил ущерб от мошенничества в Псковской области с начала года
01 августа 2025

Жители Псковской области перевели миллионы на счета мошенников
31 июля 2025

Жительница Дновского района зарезала своего мужа во время пьяного конфликта
31 июля 2025

Пскович ради выпивки украл у соседки телефон и продал его за 300 рублей
31 июля 2025

Отпустил на смерть: бывшего полицейского приговорили к условному сроку за превышение полномочий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...