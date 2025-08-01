Более 250 млн рублей составил ущерб от мошенничества в Псковской области с начала года

10:52, 01 августа 2025, ПАИ

559 жителей Псковской области пострадало от действий мошенников с января по середину июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории области, суммарный ущерб от мошенничества достиг более 251 миллиона рублей.

Самой распространённой схемой мошенничества остаётся перевод средств на «безопасный счёт» – было зарегистрировано 312 таких случаев. Также 104 случая обмана псковичей – это предложения о дополнительном заработке. Ещё 100 случаев – мошенничество при покупке товаров в интернете. Кроме того, мошенникам удалось взломать 20 аккаунтов в социальных сетях, а ещё восемь случаев обмана приходятся на «освобождение» от ответственности.

По всем случаям возбудили уголовные дела, правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными. Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112)», – напомнили в региональном УМВД.