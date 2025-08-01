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Общество

О здоровье печени поговорят в программе «Анамнез»

Врио главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина станут гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 1 августа, в 14:00.

Юлия Балабина и Альбина Ханбабаева. Фото: ПАИ

Почему печень называют молчаливым органом? Какие проблемы чаще всего встречаются? Какие симптомы говорят о проблемах с печенью? Употребление каких продуктов плохо влияет на работу печени? Какие продукты любит печень? Как на её работу влияют лекарственные средства? Нужно ли сдавать анализы на печёночные показатели человеку, постоянно принимающему статины? На какие конкретные симптомы или изменения в самочувствии, которые могут сигнализировать о проблемах с печенью, следует обращать особое внимание?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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