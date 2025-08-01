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Общество

Почти 47 тысяч псковичей обратились в единые центры газовых компаний за полгода

46 783 посетителя обратились в единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области за первое полугодие 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компаний.

Фото: ПАИ

Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за услуги газоснабжения, заключением или переоформлением договора поставки газа, например, при смене собственника жилого помещения. Много обращений по вопросам догазификации и ремонту газового оборудования. Кроме того, абоненты подавали заявки на установку, поверку или пломбировку приборов учёта газа.

Всего в обществе работают 12 клиентских центров. В каждом подразделении можно получить ответы на интересующие вопросы, оформить заявки, написать заявление, получить справки и необходимые документы.

В газовых компаниях напоминают, что многие вопросы по газоснабжению и газификации можно решить дистанционно без посещения офиса. Онлайн-сервисы созданы для удобства абонентов и оперативной обработки их обращений.

– интернет-приёмная генерального директора на официальных сайтах обеих компаний (receptiondzo.mrgeng.ru/?id=89);

– личный кабинет (мойгаз.смородина.онлайн);

– единый кол-центр – 8-800-350-59-01;

– кол-центр службы догазификации – (8 8112) 79-01-48;

– роботизированная система для приёма показаний приборов учёта газа – (8 8112) 70-20-48 или 8-965-812-20-48;

– электронная почта газовых компаний – prg@pskovregiongaz.ru или info@gro60.ru.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228.

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