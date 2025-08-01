Ещё два участника нападения на псковских десантников получили сроки спустя 25 лет

14:40, 01 августа 2025, ПАИ

Ещё двум фигурантам уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году огласили приговор. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

​

Фигуранты состояли в бандформировании Шамиля Басаева и Хаттаба. Жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (участие в банде), статьей 279 (вооружённый мятеж) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года осуждённые в составе банды приняли участие в нападении на бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. На десантников напали в районе села Улус-Керт в Чечне, бой длился до утра 1 марта 2000 года. В ходе него погибли 84 военнослужащих. Ещё четверо бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Приговором Южного окружного военного суда Асланбеку Казанчеву и Анзору Батырову назначили наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что следователи СК России при содействии оперативных служб продолжают работу по установлению лиц, причастных к этим преступлениям.

Напомним, по делу о нападении на 6-ю роту установлена причастность к преступлению более сорока человек; многие уже осуждены или объявлены в розыск. Подробнее об этом в материале ПАИ «Кого и как наказали по делу о 6-й роте».