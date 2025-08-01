Только 50% псковичей не страдают проблемами с печенью – врач

15:52, 01 августа 2025, ПАИ

Только 50 % псковичей не страдают проблемами с печенью, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 августа.

«Это грустно, потому что у каждого второго пациента есть заболевание печени, особенно связанное с висцеральным жиром – жировая болезнь печени», – отметила она.

Висцеральный жир образуется из-за неправильного питания, объяснила Юлия Балабина.

«Очень много пациентов едят неправильные жиры. Есть разделение: полезные и неполезные жиры. К неполезным жирам относятся чёрные семечки. Люди едят их пачками, а это плохой жир, повышение холестерина, они съедают многодневную норму по жирам – и это плохо», – подчеркнула гостья студии.

Кроме того, пагубно на печени сказываются алкоголь, сладкое, газированные напитки, соки, энергетики, полуфабрикаты и малоподвижный образ жизни.

«Мы за сутки потребляем порой в два-три раза больше своей суточной калорийности за несколько часов буквально. И учитывая эти большие нагрузки, она и страдает. <…> Печень достаточно хорошо восстанавливается, если отказаться от алкоголя, соблюдать диету, увеличить физическую активность – и показатели очень хорошо улучшаются», – добавила врио главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева.

Она уточнила, что если соблюдать правила, то печень будет иметь хорошую способность к самовосстановлению.