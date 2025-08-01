СОНКО Псковской области могут выиграть по миллиону рублей

16:15, 01 августа 2025, ПАИ

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) Псковской области могут принять участие в конкурсе на получение субсидий из регионального бюджета. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики региона.

Максимальный размер финансирования одного проекта составит один миллион рублей. Средства направят на поддержку социальных инициатив, реализуемых на территории области.

Заявки принимают до 31 августа. Итоги конкурса подведут до 14 октября.

С 1 января этого года все региональные грантовые конкурсы для НКО в Псковской области проводятся исключительно через платформу «Электронный бюджет» в соответствии с федеральным законодательством. Для участия необходима подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги».