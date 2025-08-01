Три улицы частично перекроют в Пскове

16:26, 01 августа 2025, ПАИ

Улицы Конную, Стахановскую и Гражданскую временно частично перекроют в Пскове для проведения дорожных работ, сообщили ПАИ в городской администрации.

С сегодняшнего дня до 15 августа будет закрыто движение по одной полосе улицы Конной в районе дома № 18 на улице Максима Горького.

Кроме того, с 4 по 8 августа ограничат движение по одной полосе в районе дома № 7 на улице Стахановской, а также по двум полосам улицы Гражданской в районе дома № 9.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.