Псковские врачи провели несколько сложных операций в Витебском онкодиспансере

17:29, 01 августа 2025, ПАИ

Псковские врачи провели несколько сложных операций в Витебском онкодиспансере, сообщила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

В Витебском онкодиспансере врачи работают уже второй день с целью обмена опытом. Медики провели операции на лёгких и желудке, направленные на удаление злокачественных образований. Также была выполнена операция по удалению злокачественной опухоли полости рта. Это сложная процедура, требующая высокой точности, поскольку зона вмешательства расположена в непосредственной близости от нервных окончаний и сосудов.

Между операциями проводился разбор пациентов с тяжёлыми случаями заболеваний. Врачи изучали историю болезни каждого пациента, обсуждая диагностику, прогноз и стратегию лечения.

Коллеги из Витебского онкодиспансера делились своим опытом работы в системе здравоохранения Белоруссии, а псковские врачи представили подходы в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ.