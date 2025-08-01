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Общество

ЦУР Псковской области назвал темы обращений, которые стали главными за июль

На какие темы чаще всего поступали обращения от псковичей, зафиксировал ЦУР Псковской области. Всего за июль система «Инцидент менеджмент» записала 4 978 обращений.

Темы обращений за июль. Изображение: ЦУР Псковской области

Как и в предыдущем месяце, тема благоустройства занимает лидирующую позицию рейтинга (19,45 %). На втором месте – энергетика (19,32 %), так как из-за сильных ливней, гроз и шквалистого ветра в Псковской области фиксировались массовые отключения электроснабжения.

На третьем месте – дороги (14,48 %), на четвёртом – здравоохранение (10,39 %), и пятое место в рейтинге обращений псковичей занимает тема ЖКХ (8,96 %).

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