ЦУР Псковской области назвал темы обращений, которые стали главными за июль

17:31, 01 августа 2025, ПАИ

На какие темы чаще всего поступали обращения от псковичей, зафиксировал ЦУР Псковской области. Всего за июль система «Инцидент менеджмент» записала 4 978 обращений.

Как и в предыдущем месяце, тема благоустройства занимает лидирующую позицию рейтинга (19,45 %). На втором месте – энергетика (19,32 %), так как из-за сильных ливней, гроз и шквалистого ветра в Псковской области фиксировались массовые отключения электроснабжения.

На третьем месте – дороги (14,48 %), на четвёртом – здравоохранение (10,39 %), и пятое место в рейтинге обращений псковичей занимает тема ЖКХ (8,96 %).